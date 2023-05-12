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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تجيز بيع مروحيات "شينوك" بقيمة 8.5 مليار دولار إلى برلين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونجرس إجازتها بيع 60 مروحية عسكرية من طراز "شينوك" وأسلحة ومعدات عسكرية إلى ألمانيا. 
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس أن قيمة المروحيات والمعدات العسكرية الأخرى تبلغ 8.5 مليار دولار. 

واشنطن برلين مروحيات شينوك