واشنطن تجيز بيع مروحيات "شينوك" بقيمة 8.5 مليار دولار إلى برلين

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونجرس إجازتها بيع 60 مروحية عسكرية من طراز "شينوك" وأسلحة ومعدات عسكرية إلى ألمانيا.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء أمس الخميس أن قيمة المروحيات والمعدات العسكرية الأخرى تبلغ 8.5 مليار دولار.