دبلوماسي بولندي: وارسوا قدمت 14 مقاتلة ميج 29 وأكثر من 300 دبابة لأوكرانيا

أكد ممثل بولندا الدائم في الاتحاد الأوروبي، أن بلاده قدمت بالفعل 14 طائرة مقاتلة من طراز ميج 29 وأكثر من 300 دبابة إلى أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية في شهر فبراير 2022.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن الدبلوماسي البولندي قوله عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الخميس، إنه"من أصل 575 دبابة تم تسليمها إلى أوكرانيا حتى الآن، أعطت بولندا 325 دبابة وتأتي هولندا في المرتبة الثانية (85) وألمانيا في المرتبة الثالثة (80) والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة (76)".

وتابع أنه " بالإضافة إلى ذلك، من بين 28 طائرة تم إرسالها إلى كييف حتى الآن، أرسلت بولندا ما يصل إلى 14 مقاتلة من طراز ميج 29".

وقال" لقد سلمت بولندا إلى أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2، بالإضافة إلى دبابات تي 72 وبي تي 91 تواردي محدثة".

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد قال في شهر أبريل الماضي، إن المساعدة العسكرية البولندية لأوكرانيا تقدر بحوالي 3 مليارات يورو.