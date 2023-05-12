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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وصلت مطار بورتسودان الدولي، يوم الخميس، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وصول الطائرة الإغاثية الخامسة الجسر الجوي السعودي مساعدة الشعب السوداني