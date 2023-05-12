الدوري الأوروبي.. يوفنتوس يتعادل إيجابيًا في الوقت القاتل مع إشبيلية

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي، مع ضيفه إشبيلية الإسباني بهدف لمثله في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب أليانز استاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح الفريق الأندلسي في حسم الشوط الأول من لقاءه ضد اليوفي لصالحه، بهدف سجله النجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 26 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد استقباله كرة عرضية من زميله لوكاس أوكامبوس.

وفي الوقت القاتل من المواجهة، أدرك فيديريكو جاتي، التعادل لفريق السيدة العجوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، ليتأجل الحسم إلى موقعة العودة بين الفريقين.

تأهل يوفنتوس لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما عبر عقبة سبورتنج لشبونة البرتغالي بدور ربع النهائي، فيما صعد إشبيلية إلى قبل النهائي بعد إقصاءه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقام مباراة الإياب بين إشبيلية ويوفنتوس في نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم الخميس المقبل.