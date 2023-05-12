«النعمة والرحمة والسلام».. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس مراسم السيامة الأسقفية الأنبا بولا بالإسماعيلية

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مراسم السيامة الأسقفية للأب متى شفيق، باسم نيافة الأنبا بولا، مطرانًا على كرسي إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، خلفًا من الأنبا دانيال لطفي، الذي أصبح مطرانًا لإيبارشية أسيوط، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

شارك في الصلاة والاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، و أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.

وعقب نهاية دورة القيامة، أقيمت صلاة التختيرة، ومراسم تجليس الأنبا بولا، على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، ثم قام قام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بقراءة تقليد تجليس الأنبا بولا.

تلا ذلك، كلمة العظة من الأب البطريرك، كما ألقى الأنبا بولا كلمات الشكر والتقدير والامتنان، مؤكدًا شكره الأنبا دانيال لطفي، لمجهوداته المبذولة في خدمة الإيبارشية، خلال السنوات الماضية.

وفي الختام، قدم الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الشكر والتقدير باسم البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومطارنة السينودس البطريركي المقدس لجميع من حرص على المشاركة الحضور لمراسم السيامة الأسقفية للأنبا بولا، وفي مقدمتهم سيادة اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والشخصيات المختلفة الأخرى.

الجدير بالذكر أن الأنبا بولا اتخذ شعارًا أسقفيًا هو "النعمة والرحمة والسلام