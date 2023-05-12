مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

شهدت محافظة أسيوط، مساء أمس الخميس، انقلاب سيارة ملاكي، بداخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار المزلقان بالطريق الغربي بمركز أبوتيج والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، انقلاب سيارة ملاكي، داخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار مزلقان قليوب الطريق الغربي بمركز أبوتيج، ووجود مصابين ووفيات.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وقوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي، داخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار مزلقان قليوب الطريق الغربي بمركز أبوتيج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 3 أشخاص هم يوسف محسن حسني محمد، يبلغ عمره 14 عاما، وإبراهيم محمد إبراهيم محمد، طالب يبلغ عمره 14 عاما، ونور الدين حسني، وتم انتشال جثة بيتر يوسف، وجار البحث عن جثة شخص يدعى أحمد حمدي محمود، طالب، يبلغ عمره 14 عاما.وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.