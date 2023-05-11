الرئيس الفرنسي يستقبل نظيره الإماراتي

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس بقصر الإليزيه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الرئاسة الفرنسية “الإليزيه”، في بيان اليوم، أن الرئيسين سيجريان مباحثات خلال عشاء عمل يقام في قصر الإليزيه حول التحضيرات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات هذا العام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وهو الحدث الذي سيكون فرصة لوضع تقييم عالمي لاتفاقية باريس للمناخ.

كما ستتناول المباحثات أيضا قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس يومي 22 و23 يونيو 2023، وفقا للرئاسة الفرنسية.

كما ستركز المباحثات بين الرئيسين على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة الحوار حول القضايا الإقليمية.