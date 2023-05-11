العراق يؤكد حاجته إلى الدعم الدولي في مجالات عدة للقضاء على "داعش"

أكد مستشار الأمن القومى العراقي قاسم الأعرجى، اليوم /الخميس/، أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا للمنطقة والعالم، وأن العراق مستمر بمحاربة العناصر الإرهابية حتى القضاء عليها، مشيرا إلى أن القوات العراقية تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وهي بحاجة إلى دعم الدول الصديقة فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات والأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال استقباله السفير النرويجى لدى بغداد، أسبين ليندبيك، حيث جرى استعراض علاقات التعاون والصداقة بين العراق والنرويج، وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وشدد الأعرجي، بحسب البيان، على" أهمية تفكيك مخيم الهول السوري، لما يشكله من خطر حقيقي على المنطقة والعالم"، مجددا" مطالبة المجتمع الدولي بدعم العراق في هذا المجال، وسحب الدول لرعاياها من المخيم".

كما جدد الأعرجي، ترحيب العراق بأي جهد دولي للمساعدة في مكافحة المخدرات، مشيرا إلى أنها آفة تشكل تهديدا للمجتمعات، ومكافحتها تعد أولوية بالنسبة للحكومة العراقية.

ومن جانبه، أكد السفير النرويجي أن بلاده أعادت رعاياها من مخيم الهول، باستثناء طفل وامرأتين.