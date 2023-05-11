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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلين بشمال ووسط قطاع غزة

غارة إسرائلية على
غارة إسرائلية على قطاع غزة
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قصف الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، منزلين شمال ووسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو خاطر في "عزبة بيت حانون"، شمال القطاع، بشكل مباشر بصاروخ وحوله إلى ركام، وهرعت الطواقم الطبية والدفاع المدني للمكان ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وفي دير البلح وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا من عدة طوابق في "منطقة البركة"، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن إصابات.

ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته لليوم الثالث على التوالي مستهدفًا منازل المواطنين في قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير ما يزيد على 20 منزلًا بشكل كامل، و28 لم تعد صالحة للسكن، فيما تضرر 286 منزلًا وبناية بشكل جزئي جراء العدوان.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة دير البلح