إيمان العاصي: اتعرض عليّ فلوس مقابل حرق نهاية "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة إيمان العاصي كواليس مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، خلال موسم رمضان 2023، موضحة أن كل ما تردد عن تغيير النهاية غير صحيح، بل كانت أول مشاهد قاموا بتصويرها في العمل هي الحلقة الأخيرة.

أوضحت العاصي، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أن جميع مشاهد الشر تم الانتهاء منها في بداية تصوير المسلسل، قائلة: "أول مشهد صورته كان مشهد المواجهة مع جعفر اللي في النهاية، كلنا صورنا النهاية في بداية المسلسل".

تابعت: "مفيش نهاية اتغيرت لأن صورناها أول حاجة، هو فقط مشهد اتضاف في أحداث المسلسل لكن مفيش أي نهاية اتغيرت، وإلا هنبقى بنغير المسلسل كله".

وأشارت إيمان العاصي إلى تلقيها رسائل تهديد حقيقية بدءًا من الحلقة 19، قائلة: "كان بيجيلي رسايل تهديد بعد ما اتعرف إني السبب ورا بلال شامة، رسايل إنه لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة إحنا هنخطف بنتك، إحنا هنجيب عنوانك.. وهكذا.. رسايل حقيقية جداً".

وأكدت أنها تعرضت لضغوط شديدة لحرق نهاية المسلسل قبل الانتهاء منه، لكنها لم تفعل، لدرجة أن بعضهم عرض عليها مبالغ مالية ضخمة، قائلة: " تليفوني كان 24 ساعة بيرن، وجيراني بيخبطوا عليا يسألوا، وكل الناس بتسألني على النهاية، لدرجة اتعرض عليا فلوس بمبالغ كبيرة والله العظيم مقابل إني أقول، لأن في ناس عملت مراهنات على النهاية فكانوا عاوزيني أحرقها عشان يفوزوا.. بس عمري ما قلت طبعا"



