تفاصيل مؤتمر مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك.. صور

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مؤتمرا صحفيا، في مجمع صالات الكارتية والجودو بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

حرص عدد من عمال وموظفي النادي على حمل لافتات دعم وتأييد للمستشار مرتضى منصور، وحمل الحاضرون لافتات تؤيد بقائه رئيساً للنادي، وذلك بعدما تم صرف الرواتب المتأخرة للعمال والموظفين مؤخرا.

وقال مرتضى منصور، خلال المؤتمر: "مجتش النادي من أسبوعين على أمل الأوضاع تتحسن بس جيت ملقتش جديد".

وأضاف: "الزمالك داخل على كارثة وممكن يتقفل بعد أسبوعين".

وتابع: "في 4 ملفات هيروحوا للفيفا والكاس ضد اتحاد الكرة والنادي الأهلي هما مش على رأسهم ريشة".

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن النادي مقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية.

وقال مرتضى منصور: «أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبدالرازق شيكابالا، وثالث ملف هو محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي».

وأوضح أنه لابد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.

وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى.

