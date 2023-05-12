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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 12 مايو 2023

الطقس
الطقس
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٣، حيث ستكون الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد أن تكون الأجواء دافئة على السواحل الشرقية، بينما ستكون الأجواء حارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد. كما أشارت الهيئة إلى نشاط في سرعة الرياح وسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع تكاثر السحب الخفيفة والمتوسطة. 

ومن المتوقع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال على المناطق المفتوحة.

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