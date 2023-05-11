الدوري الأوروبي.. إشبيلية يفاجئ يوفنتوس على ملعبه بهدف في الشوط الأول (فيديو)

فاجأ فريق إشبيلية الإسباني، مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

نجح الفريق الأندلسي في حسم الشوط الأول من مباراته ضد اليوفي، لصالحه بهدف للا شئ سجله النجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 26 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد استقباله كرة عرضية من زميله لوكاس أوكامبوس.

تأهل يوفنتوس لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما عبر عقبة سبورتنج لشبونة البرتغالي بدور ربع النهائي، فيما صعد إشبيلية إلى قبل النهائي بعد إقصاءه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كان إشبيلية، دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - جوديل - أكونيا

خط الوسط: فرناندو - راكيتيتش - توريس

وفي الهجوم: أوكامبوس - يوسف النصيري - جيل.

أما يوفنتوس بدأ المباراة، بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: كوادرادو - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا - فلاهوفيتش.