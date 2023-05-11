الإفتاء توضح كيفية التحكم في سرعة الغضب وفقاً للشريعة

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيفية التعامل مع سرعة الغضب وفقًا للشريعة الاسلامي.

وقالت الدار: رشَّدت الشريعةُ الإسلاميةُ الغضبَ ونَهَتْ عنه، إلَّا إذا كان في الحق، وأرشدتْ مَنْ يُبتلى به أن يبتعد عنه وعن أسبابه، وأن يستعين بالله تعالى ويتوكَّل عليه في كلِّ شئونه، ويتَّخذ الإجراءاتِ الـمساعدةَ له على دفع الغضب، كالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يسكتَ، ويتوضأ إذا غضب، وأن يُغَيِّرَ هيئته، وأن يتحلَّى بخلق العفو، وألَّا يتسرع، وأن يكظم غيظه ليتمكن من التحكم في نفسه، وأن يعلم أنَّ كلامه محسوبٌ عليه ولو في وقت الغضب، وإن وجد سبيلًا آخر مباحًا يساعده فلا بأس به؛ وأولًا وآخرًا يدعو الله تعالى أن يقيَه شرَّ ما يضُرُّه.