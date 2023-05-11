أرنولد يتفوق على محمد صلاح ويتوج بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

تفوق ترينت ألكسندر أرنولد، على زميله النجم المصري محمد صلاح، وتوج بجائزة أفضل لاعب في نادي ليفربول الإنجليزي عن شهر أبريل الماضي.

حصد الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، جائزة لاعب شهر أبريل في نادي ليفربول بتصويت الجماهير، متفوقًا على زميليه محمد صلاح وديوجو جوتا.

كشف الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أرنولد يفوز بجائزة لاعب شهر أبريل، بعد أداء لا حصر له وتقديم 6 تمريرات حاسمة».

نجح الظهير الأيمن للريدز في التتويج بالجائزة، بعدما قدم 6 تمريرات حاسمة في 7 مباريات خاضها مع الفريق، ولم يسجل أي هدف.

وقال أرنولد بعد حصوله على جائزة الأفضل في ليفربول خلال شهر أبريل الماضي: «إنه لشرف كبير، وقدمنا أداءًا جيدًا خلال هذا الشهر، لقد قمنا بتحقيق انتصارات رائعة. لذلك، إنه لشرف لأننا عملنا بجد للحصول على ذلك».

وأضاف النجم الإنجليزي: «نحن نستمتع بكرة القدم التي نقدمها كثيرًا، أعتقد أنه يمكنكم معرفة ذلك من خلال متابعة الفريق، في الآونة الأخيرة، خرجنا بشباك نظيفة وسجلنا الكثير من الأهداف أيضًا على مدار الشهر».

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يفوز فيها ألكسندر أرنولد بجائزة لاعب الشهر في ليفربول خلال الموسم الجاري 2022-2023.

يحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة جمعها من 35 مباراة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 34 لقاء حتى الآن.