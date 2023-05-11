ختام فعاليات منتدى الحوار الوطنى الثاني للشباب بالمنصورة.. صور

اختتمت اليوم الخميس فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (ادارة البرلمان والتعليم المدني )بمحافظة الدقهلية، أولى فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب )، بمركز شباب بداوي التابع لإدارة شباب المنصورة.

كان ذلك بحضور محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة، و محمد فتحي مدرب بوزارة الشباب والرياضة، و نسمة كمال الدين رفعت، و مي كمال بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، و هالة الشافعى رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بإدارة شباب المنصورة، والمهندس خيرى عبد الرب رئيس مجلس إدارة مركز شباب بدواى، و رضا رمضان المدير التنفيذى بالمركز.

رحب محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة بالشباب المشاركين فى ختام اليوم الثانى بمنتدى الحوار الوطنى الثاني للشباب، تحت شعار ( فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب ) .

تناول اليوم الختامي من منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل، كان المحور الاقتصادى على مائدة منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب فى أولى فعالياته إدارة شباب المنصوره بمركز شباب بدواى بمحافظة الدقهلية.

بدأ الحوار للتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

والتعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى.

وجري تقسيم الشباب المشاركين فى اليوم الختامي لمنتدى الحوار الوطني الثاني، الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات التى تناولها الشباب بالحوار هي غلاء الأسعار، التعليم ، الصحة ، الإعلام ، ذوى الاحتياجات الخاصة.

يأتي تنفيذ ختام فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و اشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى، و محمد الرفاعي مدير إدارة شباب المنصورة.

IMG-20230511-WA0162

IMG-20230511-WA0160

IMG-20230511-WA0161

IMG-20230511-WA0157

IMG-20230511-WA0155

IMG-20230511-WA0159

IMG-20230511-WA0158

IMG-20230511-WA0156