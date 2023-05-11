التموين تتعاقد على 34 ألف طن زيت خام صب

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.

وأكدت الوزارة علي اهتمام القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

فى سياق منفصل أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو مليون و 900 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الخميس.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎