ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تتعاقد على 34 ألف طن زيت خام صب

زيت خام
زيت خام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 34 ألف طن زيت خام صب منها 22 ألف طن زيت عباد خام و 12 ألف طن زيت صويا خام.

وأكدت الوزارة علي اهتمام القيادة السياسية  للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية.

فى سياق منفصل أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى نحو مليون و 900 ألف عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلي وحتى اليوم الخميس.

ووجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وقال وزير التموين إن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

وزارة التموين والتجارة الداخلية هيئة السلع التموينية زيت خام السلع الغذائية المخزون الاستراتيجي