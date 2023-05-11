نيابة جنوب الجيزة تواصل تحقيقاتها فى واقعة مصرع زوجين بالعمرانية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول واقعة العثور علي جثامين مسن وزوجته بعد مصرعهم في حريق شقتهم بالعقار رقم 45 من شارع صابر خلف سنترال العمرانية، وأمرت النيابة بتشريح الجثامين لبيان السبب الرئيسي وراء ذلك، بعدما تبين أن نجل شقيقة المجني عليه الأول، وراء ارتكاب الحادث وإشعال النيران بهم، بدافع السرقة.

كما صرحت بدفن الجثامين بعد الإنتهاء من ذلك، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 45 من شارع صابر خلف سنترال العمرانية دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع كلا من "م.ت" 62 عاما، و زوجته "ر.إ. م" 50 عام ، تم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليه الأول بدافع السرقة حيث دلف المتهم إلي الشقة بطريقة شرعية وحاول سرقة المجني عليهما وخلال مقاومتهما تعدي عليهما المتهم بسلاح أبيض منهيا حياتهما وسرق مبلغ مالى 4 آلاف جنيه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.