نائب محافظ شمال سيناء يضع التصور النهائي لمجمع المصالح برفح الجديدة

عقد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء اجتماعا اليوم الخميس لدراسة التصور النهائي لمجمع المصالح بمدينة رفح الجديدة، بناء على توجيهات اللواء د.محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حضر الاجتماع كل من : اللواء جمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح ، الدكتورة مروة نصير بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش ، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام .

أكد الخولى على احتواء مدينة رفح الجديدة على مختلف المنشآت والمباني والمصالح الحكومية والأسواق والمحال التجارية ودور العبادة والمدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية والملاعب الرياضية

من جانبها استعرضت الدكتورة مروة نصير المخطط العام لمدينة رفح الجديدة ومناطق الخدمات سواء داخل أو خارج الكتلة السكنية، وتصميمات المباني الإدارية والخدمية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول للخدمات بسهولة ويسر .. فإن الجهاز الحكومى يخطو نحو العالمية سواء بإنشاء مجمع الخدمات الحكومية وفيها الشباك الحكومى الموحد للدخول في عالم الرقمنة في ظل الجمهورية الجديدة .