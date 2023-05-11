خنق وطعن وحرق.. تفاصيل صادمة في مذبحة العمرانية

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مسن وزوجته وإشعال النيران بهم على يد نجل شقيقتها في العمرانية، بأن المتهم كان يتردد علي المجنى عليهما لزيارتهم وفي إحدي المرات وجد المجنى عليه بمفرده داخل المنزل فأقدم علي شنقه وطعنه بالسكين حتى سقط جثة هامدة.

وأضاف المصدر، بأن المتهم انتظر المجنى عليها فور عودتها من الشغل وأقدم على قتلها طعنآ بالسكين، وقام بسرقة مبلغ مالي ٤ آلاف جنية، ثم اشعل النيران في المنزل ولاذا بالفرار.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور على جثتين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن يدعى مكرم.ك.ر، بها اثار خنق حول الرقبة، و طعنة نافذة، ثريا.ا.د، بها طعنة نافذة، وحروق في أماكن متفرقة من جسدهم.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيقة المجنى عليها ويدعى رومانى.ا، 35 عاما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.