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الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا للعام الرابع على التوالي

فرنسا
فرنسا
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تظل فرنسا الوجهة الأولى في أوروبا للعام الرابع على التوالي، في جذب المستثمرين الأجانب، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست أند يونج" عن التدفقات الاستثمارية الأجنبية في أوروبا خلال العام الماضي.

واستطاعت فرنسا الحفاظ على مركزها في المقدمة وتظل الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا بعد أن جذبت 1259 مشروعا في عام 2022، أي زيادة 3% خلال عام بينما زاد العدد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 1% فقط.

وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني التي حظيت ب 929 مشروعا وألمانيا في المركز الثالث من خلال 832 مشروعا استثماريا فقط لكن، وبحسب التقرير، تجذب البلاد مشاريع استثمارية أقل توظيفا من جيرانها.

ففي المتوسط، يؤدي كل مشروع إلى خلق 33 وظيفة في فرنسا، مقابل 58 في ألمانيا أو 59 في المملكة المتحدة.

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