الأرصاد: انتهاء الرياح المحملة بالأتربة وانعدام فرص سقوط الأمطار الساعات القادمة

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم كان هناك بعض التقلبات الجوية وتم التنويه أمس الأربعاء بأنه سيكون هناك نشاط رياحي ببعض المناطق ومن بينهم محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن الآن هدأت الرياح.

وأضاف شاهين خلال مداخلة، ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc": "القاهرة تتأثر الآن برياح شمالية شرقية أدت إلى هدوء الأتربة تماما، لأن الرياح الجنوبية هي الرياح المثيرة للأتربة".

وقال: "منذ صباح اليوم كان هناك بعض الأمطار على بعض المناطق في الساحل الشمالي والوجه البحري، وبدأت تلك الصحف في الانخفاض بشكل كبير، وستنعدم فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة".

وتابع مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية:"درجات الحرارة تنخفض في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح، ولكن ظهرا ومع ظهور الشمس يعود الجو الدافئ مرة أخرى".