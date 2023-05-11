انفراد| توريق العقود المستقبلية للذهب لمدة 10 سنوات لتوفير 20 مليار دولار.. وإنشاء شركة تحوط برأس مال 7 مليارات دولار

حصلت “البوابة نيوز”،على وثيقة حكومية للقضاء نهائيا على أزمة الدولار من خلال 25 مقترح لتوفير مصادر جديدة لزيادة النقد الأجنبي.

منها توريق العائدات المستقبلية للذهب لمدة ١٠ سنوات لتوفير ٢٠ مليار دولار وإنشاء شركة تحوط بالتوازى مع التوريق برأسمال 5-7 مليار دولار، بالشراكة بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين والبنك الأهلى وبنك مصر.

تقوم الشركة بإبرام العقود الآجلة للعملات الأجنبية، مما يساعد فى التغلب على مخاوف المستثمرين من انخفاض قيمة الجنيه، خاصة المستثمرين الأجانب.

وسيؤدى إنشاء الشركة إلى زيادة الطلب على الجنيه وتقليل الضغوط على العملة، خاصة إذا رأى المستثمرون زيادة كبيرة فى NIR كما هو مقترح من خلال التوريق، إذ توفر تلك العقود clear exit للمستثمرين مما يشجع على عودة الاستثمارات لمصر.

يشار إلى إن مصر أمام تحديات صعبة تستوجب مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية على حد سواء، عبر إصلاحات جادة تفضي إلى نتائج سريعة على أرض الواقع، وأول الحلول التي تكفل تسوية أزمة البلاد، ضبط الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.