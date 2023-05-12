أول من تحدثت إليهم الملائكة.. وأول من شمت رائحة الجنة

ولأننا نريد أن نضرب مثلًا نقتدي به في تلك الآونة التي صارت التفاهة هي أمثولتنا وقدوتنا فكان لابد أن ننتبه ونعود إلى أصولنا التي تخلينا عنها؛ فعلى ذلك كان علينا أن نتابع حديثنا عن نساء عشن في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي بهن ونورهن في حياتنا، فتعالى معي لنتعرف على نماذج منهن:

سيدتنا "فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم" فكلنا نعرفها كاسم ولكن ينقصنا الكثير من المعلومات فتعالي معي لنبحر في سطور بسيطة نحيط علمًا بابنة رسولنا خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام.

نسبها الشريف

هي فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قريش صلى الله عليه وسلم وأمها هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن قصي بن كلاب وأخواتها لها ثلاثة إخوة وثلاث أخوات كلهم أشقاء من أبيها سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم" إلا أخيها إبراهيم الذي توفي صغيرًا ابن مارية القبطية وعن أخواتها "القاسم بن محمد واخواتها البنات زينب ورقية وأم كلثوم بنات الرسول وهي أصغرهن ذلك عن نسبها الشريف رضي الله عنها وأرضاها.

ولادتها

ولدت رضي الله عنها وأرضاها قبل البعثة النبوية بخمس سنين عندما تبنت قريش يوم تحكيم محمد "صلى الله عليه وسلم" في النزاع حول الحجر الأسود في مكانه وهناك رواية تقول بأن حملها كان ثقيل جدا على السيدة خديجة فكانت تتحدث إليها لتؤنسها.

نشأتها

شهدت طفولتها في بيت النبوة الكثير من الأحداث الجسام أول تلك الأحداث كان اضطهاد قريش لرسول الله وتجلي هذا الاضطهاد في معناه سيدنا محمد من أهله "ابي لهب وزوجته "أم جميل"عندما تلقي بالقاذورات أمام بيت "صلى “فكانت فاطمة تقوم بتطهير البيت وذلك عن الحدث الأول أما الثاني فقد تجلى في بداية الدعوة حيث شهدت فاطمة مع رسول الله الحصار الشديد الذي حوصر فيها المسلمون من بني هاشم في شعب بن طالب وكان علي اثره ما تعرضت له فاطمة من أهل ومرض شديد لذلك الحصار الذي ارتبط بجوع المسلمون إذ مرضت فاطمة وما أن لبثت فاطمة ان تشفي من المرض حتى تسمع بوفاة والدتها ثم في نفس العام بوفاة عم رسول الله ابيها عبد المطلب فما كان منها إلا تحملت وصبرت ووقفت بجوار أبيها معاونة له علي تحمل احزانه لتقدم له العوض عن أمها وزوجته سيدتنا خديجة رضي الله عنها وعلى ذلك لقبها سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم “بابنة أبيها".

هجرتها

هاجرت سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هجرتين الأولى حيث كانت في الثامنة عشر من عمرها وقد هاجرت وإلي المدينة المنورة مع أختها أم كلثوم وأم المؤمنين وسودة بنت زمعة والثانية عرفت بهجرة "أم الفواطم “حيث هاجرت من مكة إلى المدينة مع علي بن طالب وأمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير وأم أيمن وبركة.

زواجها

تزوجت من علي بن طالب رضي الله عنه فقط وأنجبت منه ثلاث أبناء وبنتين

الأبناء هم "الحسن رضي الله عنه سيد شباب الجنة ثم الحسين وأيضا الحسن وقد توفي وهو صغيرا في عهد جده سيدنا محمد "صلى الله عليه وسلم".

أما عن بناتها

فهن "زينب وأم كلثوم "رضي الله عنهن

سر تسميتها بفاطمة

ذكر في سنن الاقوال والافعال وروي الديلمي عن أبي هريرة بأنها سميت بهذا الاسم لأن الله فطمها ومحبيها عن النار " وذلك ما أكده محب الدين الطبري في ذخائر العقبي ذلك عن سر تسميتها باسم فاطمة.

ألقابها

لقبت رضي الله عنها بألقاب عديدة ولكل لقب سبب فالزهراء لأنها تزهر لأهل السماء وتظهر نجمة في أهل الأرض لزهدها وروعها واجتهادها في العبادة كما لقبت بالباتول لا نقاطعها عن نساء زمانها بالدنيا اشتغالا بالآخرة ويقال لا نقاطعها عن الزواج إذ لم تتزوج إلا علي بن طالب كرم الله وجهه ولقبت بـ الحوراء الأنسية لانها اول من شمت رائحة الجنة ولقبت بـ المتحدثة لانها أول من تحدثت وخاطبت الملائكة وعرفت بكونها ذكية وحانية وصادقهة ولقبت "ببنت أبيها"

ذلك لما رواه الرسول عنها "صلى "حين قال عنها فاطمة بضعة مني"فقد كانت الرؤوم بأبيها والساعية لدعم أبيها وفي رعايتها له منذ طفولتها وتقديرا لها اطلق "صلي " بنت أبيها

احتلت مكانة كبيرة بين نساء العالمين فهي عند الله تفوق نساء العالم وسيدة نساء العالمين وعند ابيها بنت أبيها وفي ذلك حدد رسول الله مكانتها عند الله حينما قال "صلي"

حسبك من نساء العالمين أربع

مريم وآسية وخديجة وفاطمة

وفاتها رضي الله عنها

أجمعت مصادر السنة التاريخ أنها رضي الله عنها أنها توفيت حزنا على أبيها "سيدنا محمد صلي" وقد توفت بعد خمس وتسعون يوما من وفاه سيدنا محمد "صلي" في اليوم الثالث من شهر جمادى الاخر١١ هجريا

وبهذا استطعنا على قدر المستطاع وإن كنا لم نحيط بأهم النساء النبي جمعهن ولكن شرف لنا بأن ختمنا التقرير في ذلك السهر بمسك الختام الباتول سيدتنا فاطمة رضي الله عنها لتكون لنا ولكنن رائدة في الحكمة تضرب لنا مثلا وعبرة لكل سيدة عربية ومسلمة تريد أن تكون مثلهن راضيات قانتات تائبات في زمن باعد بينه وبين كل معاني الطهارة وبايمان فلعلهن خير واعظ وإمام في تلك الأيام التي انحدرت فيها كل معاني الطهر والنقاء والإيمان والي مزيد من نماذج أخري تكون لنا أمام