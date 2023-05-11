استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة لترتفع الحصيلة إلى 28

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف حي "الشجاعية" شرق مدينة غزة.

وكانت غارة استهدفت منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أحمد أبودقة (43 عامًا) وإصابة 4 من أفراد أسرته بينهم زوجته بجروح بعضها خطيرة، نقلوا إلى مستشفى الأوروبي في المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عددا من المواقع والأراضي الزراعية ومنشأة صناعية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وتضرر منازل المواطنين المجاورة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، إلى ستة شهداء.

وباستشهاد المواطنين في الشجاعية يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان فجر الثلاثاء الماضي، إلى 28 شهيدًا، و86 جريحا بعضهم بحالات خطيرة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 143 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.