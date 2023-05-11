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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بعد قليل على ملعب رادس استعدادا لمواجهة الغد أمام فريق باب سويقة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يلتقى الأهلي مع  الترجي التونسي على ملعب رادس في العاشرة مساء غد الجمعة بالعاصمة التونسية بدون حضور الجماهير بسبب العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط على الترجي عقب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل الجزائري.
وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 20 مايو الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي
تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر  قناة بين سبورت  باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة الأفريقية بينما تأهل الترجي التونسي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بربع النهائي.

مباراة الاهلي والترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا ملعب “رادس”