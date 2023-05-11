الولايات المتحدة تبدأ تشييد سفارتها الجديدة في ليلونجوي بملاوي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها بدأت تأسيس سفارة جديدة فى العاصمة الملاوية ليلونجوى.

وأفادت الوزارة، في بيان أصدرته على موقعها الرسمي على الإنترنت- بأنه في استعراض للعلاقات القوية المستمرة بين الولايات المتحدة وملاوى، احتفل مكتب عمليات المباني الحكومية خارج الولايات المتحدة، وبعثة الولايات المتحدة في ملاوي، ومسؤولون أمريكيون ومحليون آخرون بإنشاء حرم السفارة الأمريكية الجديد اليوم فى ليلونجوى.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وملاوي تتمتعان بعلاقة قوية وطويلة الأمد، يعود تاريخها إلى استقلال ملاوي في عام 1964. وستعكس السفارة الجديدة الشراكة الدائمة بين البلدين وسيتم بناؤها بأحدث التصميمات المستدامة مع دمج المواد المحلية ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2025.