وزير خارجية بولندا: أوكرانيا مهمة من أجل أمن كل الدول

قال وزير خارجية بولندا، زبيجنيو راو، إن البلاد في حاجة لتكون موحدة في دعم أوكرانيا؛ لإنها مهمة أيضًا من أجل أمن كل الدول.

وأضاف روا - في مقابلة حصرية لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" على هامش اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو أذيعت اليوم الخميس - أن ما يحدث في أوكرانيا هي مشكلة مشتركة للدول التي ترغب في الحفاظ على السلام والنظام الدولي.

ولفت إلى أن كييف لا تحارب من أجل نفسها فقط، بل أيضًا من أجل بولندا ودول أخرى، موضحًا أن أوكرانيا قد تنتصر في الحرب في حال استمرار اليابان والدول الغربية في دعمها، داعيا إلى وحدة دولية من أجل السلام.

كما أعرب عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدتها ل أوكرانيا جنبا إلى جنب مع اليابان التي تترأس اجتماعات المجموعة، منوها إلى أنه من الممكن أن تمثل اليابان نموذجا جيدا بالنسبة لأوكرانيا، لما شهدته البلاد من حروب وكوارث طبيعية، ومع ذلك أجرت عملية إعادة إعمار.