رئيس جامعة حلوان يحصل على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب

حصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على جائزة "ملهم" من اتحاد رواد الأعمال العرب، حيث أقيمت الاحتفالية، لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية التي ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا التكريم وجائزة "ملهم"، مشيدًا بأهمية العمل الخدمي والتنموي في خدمة المجتمع. ووجه الدكتور السيد قنديل الشكر لاتحاد رواد الأعمال العرب على هذا التكريم والاحتفالية٠

كذلك كرم اتحاد رواد الأعمال العرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وذلك خلال الاحتفالية.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان المتميزين والإدارة العامة لرعاية الشباب في منتدى شباب الجامعات العربية(جائزة ملهم الدولية).

وتعد جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award تأكيدًا على المشاركة بين الجميع في المبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، لأنهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالا وتسطر التاريخ.