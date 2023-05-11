السنغال تؤكد أهمية دور منظمة التعاون الإسلامي لجميع الدول وخاصة منطقة غرب إفريقيا

جددت وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي في السنغال، أوليماتا سار، اليوم الخميس، الأهمية التي توليها جمهورية السنغال لدور منظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لجهود الأمين العام لتحقيق أهداف المنظمة المسطرة على مستوى جميع الدول وبشكل خاص على مستوى منطقة غرب إفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام ل منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وأوليماتا في مقر المنظمة بجدة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الاستقرار والتنمية في إفريقيا والقضية الفلسطينية، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المقرر عقدها في جامبيا في ديسمبر 2023.

من جانبه، أشاد طه بالاستقرار والتنمية اللذين تشهدهما السنغال، مجددا دعم المنظمة لجهود السلطات السنغالية الرامية إلى رفع البلاد على مستوى الدول الناشئة.