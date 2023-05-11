دوري المؤتمر الأوروبي.. أمرابط أساسيًا في تشكيل فيورنتينا أمام بازل

أعلن فينشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بازل السويسري، في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستقبل فيورنتينا، اليوم الخميس، نظيره بازل على ملعب أرتيميو فرانكي، وينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحاول فيورنتينا في مواجهة الليلة، استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية لحسم تأهله إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب بازل.

ويتواجد النجم المغربي سفيان أمرابط، في التشكيل الأساسي للفيولا، بينما يقود هجوم الفريق الإيطالي، البرازيلي آرثور كابرال.

تشكيل فيورنتينا أمام بازل

حراسة المرمى: تيراكيانو

خط الدفاع: دودو - لوكاس مارتينيز - رانييري - بيراجي

خط الوسط: بونافنتورا - سفيان أمرابط - ماندراجورا

وفي الهجوم: إيكوني - كابرال - نيكولاس جونزاليس.