سي إن بي سي: صراع متصاعد بين جوجل ومايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن هناك صراعًا متصاعدًا بين جوجل ومايكروسوفت في عالم الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن جوجل أطلقت محرك بحث تم تجديده مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، حيث كشفت عن إصلاح شامل لمحرك البحث الخاص بها لدمج تقدم الذكاء الاصطناعي الذي كان قد دخل عالم التكنولوجيا بعد إطلاق ChatGPT من Openai المدعوم من Microsoft قبل ستة أشهر.

ميزة البحث لن توفرها الشركة في البداية إلا في الولايات المتحدة لكنها أفادت بأنها ستتطلع إلى طرح الميزة على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.

ويجرى تشغيل ميزة البحث عن طريق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديثات على Bard chatbot ومنتجاتها مثل Gmail وGoogle Docs، من خلال لغة الذكاء الاصطناعي، Palm 2، والذي تم إطلاقه مؤخرًا.

لقد كانت Google تتدافع للحاق بـ Microsoft على منتجات الذكاء الاصطناعي، في فبراير، تغلبت Microsoft على منافسها من خلال كشف النقاب عن محرك بحث Bing الذي يحركه AI باستخدام تقنية GPT من Openai.

بعد شهر، كشفت Openai عن طراز لغتها، GPT-4.. ستسمح أحدث عمليات إطلاق الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإدخال استعلامات نصية واستلام مستندات أو رسائل بريد إلكتروني بالكامل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى، وكذلك السماح لهم بإنشاء صور تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعى في عروض الشرائح والجداول التلقائية.