نشرة الحوادث| «رعب في الجيزة».. شاب يذبح خاله وزوجته.. وجزار يقتل مسنة ونجلتها بدافع السرقة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية، وفي الجيزة أيضًا اقدم جزار في المنيرة علي ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال صغار السن بالشيخ زايد.. وإليكم التفاصيل:
شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية
https://www.albawabhnews.com/4801738
جزار المنيرة ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. ماذا حدث بالعقار رقم 52؟
https://www.albawabhnews.com/4801691
قطار يدهس شابا مجهول الهوية في العياط
https://www.albawabhnews.com/4801753
ضبط مسجل خطر أنهى حياة طالب بالمنيرة الغربية
https://www.albawabhnews.com/4801662
برفقتهما 4 أطفال.. سقوط عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال الحدث بالشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4801596
المتهم بقتل طفل نجل زوجته بالمنيرة الغربية: مكنتش أقصد كنت بأدبه
https://www.albawabhnews.com/4801876
تأجيل محاكمة قاتل زوجته لجلسة 3 يونيو
https://www.albawabhnews.com/4801864
السجن المشدد 7 سنوات لقاتلي "فرارجي" في المعصرة
https://www.albawabhnews.com/4801791