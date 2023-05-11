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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| «رعب في الجيزة».. شاب يذبح خاله وزوجته.. وجزار يقتل مسنة ونجلتها بدافع السرقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية، وفي الجيزة أيضًا اقدم جزار في المنيرة علي ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال صغار السن بالشيخ زايد.. وإليكم التفاصيل:

 

شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية


https://www.albawabhnews.com/4801738

 

جزار المنيرة ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. ماذا حدث بالعقار رقم 52؟


https://www.albawabhnews.com/4801691

 

قطار يدهس شابا مجهول الهوية في العياط


https://www.albawabhnews.com/4801753


ضبط مسجل خطر أنهى حياة طالب بالمنيرة الغربية

https://www.albawabhnews.com/4801662


برفقتهما 4 أطفال.. سقوط عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال الحدث بالشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4801596 

 

المتهم بقتل طفل نجل زوجته بالمنيرة الغربية: مكنتش أقصد كنت بأدبه


https://www.albawabhnews.com/4801876

تأجيل محاكمة قاتل زوجته لجلسة 3 يونيو

https://www.albawabhnews.com/4801864

 

السجن المشدد 7 سنوات لقاتلي "فرارجي" في المعصرة

https://www.albawabhnews.com/4801791

 

7 سنوات الأجهزة الأمنية العمرانية المتهم بقتل طفل قاتل زوجته نشرة الحوادث