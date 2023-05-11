نشرة الحوادث| «رعب في الجيزة».. شاب يذبح خاله وزوجته.. وجزار يقتل مسنة ونجلتها بدافع السرقة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية، وفي الجيزة أيضًا اقدم جزار في المنيرة علي ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال صغار السن بالشيخ زايد.. وإليكم التفاصيل:

شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية



https://www.albawabhnews.com/4801738

جزار المنيرة ذبح مسنة ونجلتها لسرقتهما.. ماذا حدث بالعقار رقم 52؟



https://www.albawabhnews.com/4801691

قطار يدهس شابا مجهول الهوية في العياط



https://www.albawabhnews.com/4801753



ضبط مسجل خطر أنهى حياة طالب بالمنيرة الغربية

https://www.albawabhnews.com/4801662



برفقتهما 4 أطفال.. سقوط عصابة أبناء الكاتعة لاستغلال الحدث بالشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4801596

المتهم بقتل طفل نجل زوجته بالمنيرة الغربية: مكنتش أقصد كنت بأدبه



https://www.albawabhnews.com/4801876

تأجيل محاكمة قاتل زوجته لجلسة 3 يونيو

https://www.albawabhnews.com/4801864

السجن المشدد 7 سنوات لقاتلي "فرارجي" في المعصرة

https://www.albawabhnews.com/4801791