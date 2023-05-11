الموسيقار راجح داوود ضيف "بالخط العريض".. الجمعة

الخميس 11/مايو/2023 - 09:35 م

يحل الموسيقار الكبير راجح داود، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، الجمعة المقبلة.

وخلال الحلقة يستعيد داوود ذكرياته مع عدد من الأعمال الفنية التي قدمها، ويكشف كواليس أفلام الكيت كات ورسائل البحر ومواطن والصعاليك.

كما يوضح حقيقة اعتزال المخرج القدير داوود عبدالسيد، وسر عدم تعاونه مع نجوم الطرب.

أيضا يكشف حقيقة تصريحه حول أمنيته تقديم ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدا أنه ليس أفضل موسيقار لتقديم الموسيقى التصويرية للأفلام الكوميدية، ويكشف موقفه من أغاني المهرجانات.

كما يوجه رسالة رومانسية لزوجته، ويقول لها: ببوس ايدك وباشكرك على ابتسامتك الصبح وبانام عليها بالليل.