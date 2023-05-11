بوزن زائد محمد إمام يروج لفيلمة الجديد "أبو نسب"

نشر الفنان محمد إمام على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الصورة الدعائية لفيلمه الجديد "أبو نسب".

وعلق على الصورة ساخرًا "استنوا فورمة فيلم ابو نسب..الواحد تعب اوي علشان يوصلها

قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات".

وظهر إمام من خلال الصورة الدعائية للفيلم بوزن زائد، ويرتدى النظارة ولكن دون الكشف عن طبيعة الشخصية التى يجسدها، ومن المنتظر طرح الفيلم قريبًا فى الموسم السينمائى القادم.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عادل إمام السينمائية فيلم "عمهم"، بطولة محمد عادل إمام، محمد سلام، آيتن عامر، سيد رجب، هدى المفتى، والإخراج حسين المنباوى.