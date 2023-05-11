الدوري الأوروبي.. تشكيل يوفنتوس وإشبيلية في ذهاب نصف النهائي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إشبيلية الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف يوفنتوس، اليوم الخميس، إشبيلية على ملعب أليانز ستاديوم، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي دوشان فلاهوفيتش هجوم اليوفي، رفقة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، في مواجهة الفريق الأندلسي.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بونوتشي - أليكس ساندرو

خط الوسط: كوادرادو - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: دي ماريا - فلاهوفيتش.

كما يقود الدولي المغربي يوسف النصيري، هجوم إشبيلية أمام فريق السيدة العجوز، ويعاونه الأرجنيتني لوكاس أوكامبوس، والشاب بريان جيل، كما يحرس عرين الفريق الإسباني، حارس منتخب المغرب، ياسين بونو.

تشكيل إشبيلية أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لويك بادي - جوديل - أكونيا

خط الوسط: فرناندو - راكيتيتش - توريس

وفي الهجوم: أوكامبوس - يوسف النصيري - جيل.

وتأهل يوفنتوس لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما عبر عقبة سبورتنج لشبونة البرتغالي بدور ربع النهائي، فيما صعد إشبيلية إلى قبل النهائي بعد إقصاءه مانشستر يونايتد الإنجليزي.