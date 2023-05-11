الدوري الأوروبي.. مورينيو يعلن تشكيل روما أمام باير ليفركوزن

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف روما، اليوم الخميس، نظيره باير ليفركوزن على ملعب الأولمبيكو، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الدولي الإنجليزي تامي أبراهام رفقة أندريا بيلوتي، هجوم الذئاب أمام ضيفه الألماني، ويجلس الأرجنتيني باولو ديبالا بجانب ستيفان شعراوي على مقاعد البدلاء.

تشكيل روما لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - كريستانتي - إبانيز

خط الوسط: محمد زكي سيلك - إدواردو بوف - ماتيتش - سبينازولا

وفي الهجوم: بيليجريني - بيلوتي - تامي أبراهام.