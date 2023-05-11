"القومي للمرأة" يشارك فى افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب جامعة قناة السويس

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم، فى افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب جامعة قناة السويس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وللسكان بحضور ممثلى من جميع الجهات.

استهلت الدكتورة عبير هجرس وكيلة كلية الطب لشئون البيئة كلمتها بالإشادة بهذه الشراكة المثمرة التى تهدف لإعداد كوادر طبية فى مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتجهيز عيادة خاصة لاستقبال المعنفات.

وأكد الدكتور ناصر مندوه رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتفعيل استجابة القطاع الطبى لاحتياجات السيدات التى تتعرض للعنف.

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية دور القطاع الطبى فى مناهضة العنف ضد المرأة حيث أن الفريق الطبى من اهم النقاط الاولى لاتصال ضحايا العنف مع الخدمات مشيرة إلى اهمية تفعيل نظام احالة داخلى بين الأقسام ونظام احالة خارجى مع الجهات والقطاعات المعنية بمناهضة العنف لتلبية جميع احتياجات المعنفات.

وعبرت فريدريكا مايير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخرها بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة والمستشفيات الجامعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مثل القضاء على ختان الإناث والزواج المبكر واستخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتوجه الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بالشكر للمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على حرصهم على إنشاء عيادة للمرأة الآمنة فى كلية طب قناة السويس والتي سوف تخدم منطقة قناة السويس واكد على دعمه المستمر للعيادة وعمل الدعاية اللازمة بين كل التخصصات حتى تؤدى الدور الذي أنشئت من أجلها على أكمل وجه.

ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الآمنة تقدم خدماتها على أيدى أطباء وهيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم النفسي الأولي وإدارة الحالة والإحالة للجهات الداعمة والعاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

وتستقبل وحدات المرأة الآمنة ضحايا العنف البدني والجنسي والنفسى وأيضا اللواتى تمت إحالتهن من عيادات وأقسام المستشفى المختلفة او اللاتى ترددن على قسم الطوارئ بقصد العلاج من الاصابة او الاعتداء، اما بصورة شخصية أو عن طريق الإحالة من الجهات الشرطية أو القضائية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 9 وحدات للمرأة الآمنة حتى الآن فى " القاهرة، عين شمس، المنصورة، اسيوط، المنيا، بنى سويف، بنها، 6 أكتوبر،قناة السويس " بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 5 جامعات جديدة، وجارى تدريب الفريق الطبى بها وهم ( الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، الدلتا، الزقازيق، طنطا، والاسكندرية )، وسيتم افتتاحها بنهاية هذا العام.