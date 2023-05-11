دوري المؤتمر الأوروبي.. ثلاثي هجومي في تشكيل وست هام أمام ألكمار

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف وست هام، اليوم الخميس، نظيره ألكمار بملعب لندن الأولمبي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثلاثي، جارود بوين، سعيد بن رحمة، مايكل أنطونيو، هجوم المطارق أمام الفريق الهولندي، كما يتواجد الدولي المغربي، نايف أكرد، في التشكيل الأساسي للفريق اللندني.

تشكيل وست هام أمام ألكمار

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كيرير - زوما - نايف أكرد - كريسويل

خط الوسط: سوستشيك - ديكلان رايس - لوكاس باكيتا

وفي الهجوم: بوين - أنطونيو - سعيد بن رحمة.