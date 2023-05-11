استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية على "خان يونس" جنوب قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 4 آخرون على الأقل، عصر الخميس، في غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى غزة الأوروبي في المدينة إن مواطنًا (45 عامًا) استشهد وأصيب 4 آخرون بجروح مختلفة عقب استهداف طائرات الاحتلال بصاروخ واحد على الأقل منزلا في بلدة بني سهيلا شرق المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عددًا من المواقع والأراضي الزراعية ومنشأة صناعية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار وخراب فيها وتضرر منازل المواطنين المجاورة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا 26 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 70 جريحًا، وفقا لمستشفيات القطاع.

وباستشهاد المواطن يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 140 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.