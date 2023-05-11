باكستان: المحكمة العليا تنتقد اعتقال عمران خان وتأمر بالإفراج الفوري عنه

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الخميس اعتقال رئيس الوزراء السابق ورئيس حركة /الإنصاف/ الباكستانية عمران خان، ووصفته "بغير القانوني"، كما أمرت بالإفراج الفوري عنه.

وذكرت صحيفة /ذا إكسبرس تربيون/ الباكستانية -على موقعها الإلكتروني- أن المحكمة أمرت أيضا بإيواء عمران خان في دار ضيافة منطقة بوليس لاينز شديدة الحراسة حتى غدا، حيث سيسمح له خلال هذا الوقت سيسمح بمقابلة حتى عشرة أشخاص.

يُذكر أنه تم إلقاء القبض على خان الليلة الماضية، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أيام في قضية فساد تُعرف باسم "القادر ترست".

جدير بالذكر أنه تم إزاحة عمران خان عن السلطة العام الماضي، وهو الأمر الذي وصفه بالـ "غير قانوني".