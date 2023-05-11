عمرو عبد الجليل يوافق على تجربة أكشن.. تعرف على التفاصيل

وافق الفنان عمرو عبد الجليل على المشاركة فى بطولة فيلم " درويله " والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة.

و يظهر عبد الجليل خلال أحداث العمل بتجربة مختلفة من خلال الأكشن حيث يعتبر الفيلم من التجارب الجديدة على السينما المصرية والعربية من أكثر من جانب منها السيناريو والحوار وتقنيات التصوير والمعدات المستخدمة لأول مرة.

تدور فكره العمل في اطار الغموض والاكشن حيث استغرقت فتره تحضيرات وكتابه الفيلم " درويله" ما يقرب من العام.

فيلم "درويله " من تأليف محمد دياسطي وإخراج معوض إسماعيل.

يذكر ان عمرو عبد الجليل شارك فى السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل " سره الباتع " اخراج خالد يوسف.