إنتر ميلان يسيطر على تشكيل الأسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن تشكيل الأسبوع بعد مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التشكيل المثالي من لمباريات ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.

وانتهت مباراة نصف النهائي الأولى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب سانتياجو برنابيو.

بينما فاز إنتر ميلان الإيطالي على جاره ميلان بهدفين دون رد، في لقاء نصف النهائي الثاني من كأس ذات الأذنين على ملعب سان سيرو.

وشهد تشكيل الأسبوع الذي أعلنه الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيطرة من نادي الإنتر، الذي تواجد منه 9 لاعبين من أصل 11 لاعبًا، حيث لم يتواجد أي لاعب من خارج صفوف النيراتزوري، سوى البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مان سيتي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الإنتر).

خط الدفاع: دومفريس (الإنتر) - دارميان (الإنتر) - أتشيربي (الإنتر) - باستوني (الإنتر) - ديماركو (الإنتر).

خط الوسط: هنريك مختياريان (الإنتر) - هاكان تشالهان أوغلو (الإنتر).

وفي الهجوم: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - إيدين دجيكو (الإنتر) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

ويقام ديربي الغضب من جديد بين إنتر ميلان وجاره ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يستضيف مانشستر سيتي، نظيره ريال مدريد على ملعب الاتحاد، في مباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 17 مايو 2023.