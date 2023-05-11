أوكرانيا: القوات الروسية تقصف إقليم سومي الحدودي ثلاث مرات

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت المناطق الحدودية في إقليمي "تشيرنيهيف" و"سومي"، ثلاث مرات صباح اليوم الخميس، بقذائف الهاون والمروحيات العسكرية.

وذكرت قيادة عمليات الشمال التابعة للجيش الأوكراني، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه في خلال الساعة 07:40 حتى الساعة 07:55، تم تسجيل أربع إصابات بالقرب من بلدة نوفاسيليفكا في إقليم سومي، بعد سقوط قذيفة هاون من عيار 120 ملم، وبين الساعة 10:30 والساعة 11:00، تم تسجيل ثلاث إصابات أخرى من نفس السلاح في نفس القرية.

وأضاف البيان "تم الإبلاغ أيضًا عن أربع إصابات بالقرب من بلدة كراسني خوتير في إقليم تشيرنيهيف، بعد سقوط صواريخ روسية غير موجهة أطلقتها طائرة هليكوبتر. ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات بين السكان المحليين أو أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية".

وأشار البيان إلى أن الإقليم تعرض ليلة أمس إلى 40 انفجارًا في أربع بلدات حدودية في منطقة سومي بسبب القصف الروسي.