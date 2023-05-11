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الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء باكستان: اعتقال عمران خان قانوني

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صرح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف  أثناء كلمته اليوم  أن المحكمة العليا في إسلام أباد وصفت اعتقال عمران خان، رئيس الوزراء السابق بأنه قانوني وأن تصرف الهيئة الوطنية للمحاسبة كان مطابق للقانون.
كما قال إن التاريخ السياسي السابق للبلاد كان مزعجًا للغاية استنادًا إلى الثأر الذي لم يسفر عن نتائج جيدة أبدًا. وقد تعلمت الأحزاب السياسية من تلك التجارب وتوصلت إلى "ميثاق الديمقراطية بالتعهد بالعمل بموجب الدستور.
وأضاف أنه في ظل نفس الشغف، في 11 أبريل من العام الماضي، تسلموا مسؤوليات الحكومة ولم يتبنوا النهج القائم على الانتقام كما فعلت الحكومة السابقة  بقيادة عمران خان  ضد خصومهم السياسيين.
وأوضح  أن جميع القادة تقريبًا  الذين يجلسون الآن في الصفين الأولين من البرلمان تم إرسالهم إلى السجون بتهم باطلة ولم يكن هناك من يعير الانتباه إلى ذلك فى النظام السابق التابع لحزب العدالة والإنصاف.

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