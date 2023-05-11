"نفادى" يستعرض الرصد الإعلامي بشأن الحوار الوطني

استعرض الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الاعلامى باسم تحالف الأحزاب السياسية المصرية، خلال اجتماع المجلس الرئاسي للتحالف المنعقد الآن، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد، تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وما تناولته الصحف والمواقع وكافة وسائل الإعلام بشأن الحوار الوطني.

وقال نفادى إن توافر الإرادة السياسية سبب في نجاح الحوار الوطنى، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ما يحدث في الحوار الوطني منذ دعوته للحوار في إفطار الأسرة المصرية إلى الآن.

وأشار نفادى إلى أنه خسر من راهن على فشل الحوار، كما أن كلمة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني عن عدم وجود خطوط حمراء بمثابة رسالة للجميع بشأن جدية الحوار.

ونوه نفادى إلى ما جاء من مقالات لكبار الكتاب في الصحف والذين وصفوا المشاركة في الحوار بأنها فرصة ذهبية للاحزاب السياسية للمشاركة الفعالة.

واختتم نفادى الرصد الإعلامي بأنه تطرق الي مخرجات الحوار الوطنى والتوافق عليها بين المشاركين، كذلك الاهتمام الكبير والشغل الشاغل للناس وهو المحور الاقتصادي.