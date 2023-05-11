نادى الجياد فوق صفيح ساخن.. و"الكسار" يؤكد: البناء والتطوير هدفى من الترشح

يشهد نادي أصحاب الجياد منافسة شديدة بين المرشحين على المجلس الجديد، وذلك إستعدادًا للانتخابات المقبلة، لاختيار رئيس ونائب وأمين صندوق وأعضاء المجلس فوق وتحت السن، جاء ذلك بعد حل مجلس الإدارة تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري.



ويعيش نادى أصحاب الجياد فوق صفيح ساخن، وسط صراع ظاهر ومستوى بين مؤيدي ومعارضي من أعضاء مجالس الادارات المختلفة، وبدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" شن حملات مؤيدة وأخرى معارضة لدعم مرشح أو تقليل فرص النجاح لمرشح آخر.



وبدأ كل مرشح من المرشحين سواء على مقعد الرئيس أو مقعد نائب رئيس، أو مقاعد العضوية فوق وتحت السن، فى تقديم وعرض برنامجه الإنتخابى وفق رؤيته بين أعضاء النادى، كما انقسم المرشحين إلى قائمتين الأولى قائمة "التطوير والبناء"والمعروفة بقائمة الدكتور سمير عبد الحميد، وقائمة "هنكمل بعض "المعروفة بقائمة سيد سمره، فيما بدأ مبكرًا الهجوم المتبادل بين المرشحين، من خلال عقد مقارنات لأداء كل من المرشحين والإنجازات التى تم تحقيقها فى عهد كل مجلس للعرض على أعضاء النادى.



وقال المهندس كريم الكسار، المرشح على مقعد عضوية المجلس تحت السن، ترشحت على مقعد عضو المجلس تحت السن ضمن قائمة البناء والتطوير، والتى يقودها الدكتور سمير عبد الحميد، حبًا فى نادينا العريق وإيمانا منى بأن نادى أصحاب الجياد، يستحق الكثير من الجهد والسعى والبناء والتطوير، ليحقق طفرة كبرى فى المستوى الرياضى والإجتماعي والخدمى لأعضاء النادى، ولذلك تقدمت ببرنامج إنتخابي هادف يدفع نادينا إلى الأمام ويجعله ينافس أكبر الأندية الرياضية والإجتماعية فى مصر.



وأضاف الكسار، كل ما يشغلنى هو الصالح العام لنادى أصحاب الجياد، بعيد على الإنتخابات القادمة والمقرر عقدها يوم 19 من الشهر الجارى، معربًا عن بالغ تقديره لكل المرشحين المنافسين خاصة أننا يجمعنا هدف واحد وهو تطوير ونهضة النادى وتحقيق أكبر نفع لأعضاء وأبناء النادى العريق، مؤكدًا أن مرشحي قائمة البناء والتطوير والتى يتقدمها المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الدكتور سمير عبد الحميد، تسعى لإستكمال البناء والتطوير خاصة أن المجلس لم يأخذ فرصته كاملة مقارنة بالمجالس الأخرى السابقة.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، عن إقامة إنتخابات نادى أصحاب الجياد لاختيار مجلس إدارة جديد في التاسع عشر من مايو الجارى



وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد في الانتخابات المقبلة، 3 مرشحين، وهم: سمير عبد الحميد وسيد سمرة وطارق الحفناوي، بينما تقدم بالترشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، 4 مرشحين وهم: تامر أحمد علي، وصبحي محمد عبد الله سلام، ومحمد السعيد قطب إبراهيم ومدحت سيد أبو حلاوة، فيما ترشح على مقعد أمين الصندوق، كل من أحمد محمد أبو المجد عمر، ووليد منير علي موسى.





وترشح على مقاعد العضوية فوق السن 17 مرشحًا، وهم أحمد إمام، إسلام رشوان، آية جمال الوحيد، باهر بدوي شرقاوي، حنان السقعان، طارق شحاتة، عادل فهمي، عادل أبو شادي، عبد العزيز صبري، فيصل عبد الله، محمد حجاب، محمود شلبي، محمود دعبس، مصطفى كامل، مهاب حسن، وليد الكناني.



أما العضوية تحت السن، شملت تقدم 7 مرشحين هم كل من: أحمد أبو القاسم، أحمد علي إبراهيم، أحمد كمال، أسماء محمد إبراهيم، كريم الكسار، محمود مجدي يوسف، مصطفى الرجال.







