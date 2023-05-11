تعزيز التعاون الأمني بين النمسا وألمانيا في مكافحة الهجرة غيرة الشرعية

أكدت النمسا وألمانيا اليوم على تعزيز التعاون الأمني المشترك خاصة في مجال مكافحة الهجرة غيرة الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الخميس- أن مدير الشرطة الفيدرالية مايكل تاكاكس شارك مؤخرا في حلقة نقاش حول موضوع "إدارة حدود الاتحاد الأوروبي الجديدة: مهمة شرطة مشتركة"، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الشرطة الأوروبي الثالث والعشرين في برلين.

وأشار البيان إلى تلقى النمسا نحو 112 ألف طلب لجوء في العام الماضي لتكون النمسا أعلى بأكثر من عشرة بالمائة من جميع طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت البيان إلى وجود 50 ألف لاجىء من أوكرانيا في النمسا، معتبرا أن هذا يعني عبئًا ثقيلًا على الشرطة والسلطات.

وذكر البيان أنه من أبرز أولويات وزارة الداخلية النمساوية هو تقليل ضغط الهجرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تساهم النمسا في أمن الحدود من خلال وكالة فرونتكس والعمليات الثنائية منذ سنوات، لافتا إلى وجود 57 ضابطا من النمسا يعملون حاليا في 18 دولة كجزء من عمليات فرونتكس من اجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص.

وأكد البيان أنه من الضروري اتخاذ تدابير مثل الحواجز التقنية وإجراءات اللجوء على الحدود الخارجية والفصل الواضح بين الهجرة واللجوء وزيادة الدعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الدول على الحدود الخارجية.