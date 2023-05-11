"الآثار" ترد على الصورة المنتشرة لـ"بانر" إعلان خطوبة أعلى هرم خوفو

نفى الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صحة الصورة المتداولة والتي تُظهر لافتة خطوبة مُعلّقة على هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة.

وقال وزيري في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أولًا الصورة قديمة فقد جرى تداولها سابقًا. ثانيًا لم يحدث من قبل أن تم تعليق أي بانر أو ما شابه على هرم الملك خوفو الذي هو واجهة السياحة المصرية ويعتبر عجيبة من عجائب الدنيا السبع الباقية.

وشدد وزيري على وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من الصور ومصادرها لأن هناك البعض الذي يستغل ذلك لتشويه صورة مصر السياحية.

هذا وقد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لهرم الملك خوفو مُعلّق عليها لافتة خطوبة، ما أثار انتقادات واسعة.