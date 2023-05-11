الأمين المساعد لحزب التجمع: الاقتصاد المصري يجب أن يكون إنتاجيا وصناعيا وزراعيا

أكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسؤول ملف الحوار الوطني بالحزب أن الدراسات التفصيلية الخاصة بالصناعة سوف تطرح حين يكون هناك اتفاق على قطاعات معينة.

قال فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc": "نقدم توجهات أساسية عامة في الحوار الوطني بالقطاعات التي يجب أن نهتم بها حتى يكون هناك نهضة حقيقة ونرى أن الاقتصاد المصري يجب أن يتجه ليكون اقتصاد انتاجي صناعي وزراعي".

وأضاف: "الصناعة في هذا المجال مسألة مهمة وخاصة في قطاعات قديمة يجب أن ننهض بها ونطورها كمثال صناعة الغزل والنسيج وخاصة في المحلة الكبرى، التوجهات الخاصة بتطوير هذا القطاع يجب أن تتصدر الاهتمامات".

وتابع فرج: "نطرح لأن يكون هناك دعم في المناطق الصناعية بحيث يكون هناك استثمارات جديدة وأن تتحول المناطق الصناعية إلى الصناعات التحويلة بالشراكة بين القطاع الخاص والدولة والاستثمارات العربية والأجنبية".

واستكمل: "هناك مسألة مهمة جدا وهي قطاع التصنيع الزراعي في المناطق القريبة من الريف يمكن إقامة قطاعات صناعية زراعية فيها مثل انتاج الألبان والمربي والصلصة وغيرها وهناك أيضا قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن نزيد العقبات أمام هذه الصناعات".